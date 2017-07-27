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15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sevde Ömeroğlu, 14 yıldır kanser ile mücadele ediyor. Beynindeki tümörün kötü huylu olması sebebiyle yedi kez ameliyat olan Sevde’nin son ameliyatı için 100 bin lira gerekiyor.

15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor

27 Temmuz 2017 12:40
15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor - Tıkla İzle

Henüz 1 yaşındayken ağır bir nöbet geçiren Sevde, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi kanser olduğunu o zaman öğrenirken, çok sayıda doktora gitti. En son İstanbul’da özel bir hastane önerilirken, burası ile görüşüldü ve hastalığının dördüncü evresini geçiren Sevde’nin ameliyatı için 100 bin lira istendi. Hastalığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Sevde, kanser hastası olduğunu ve vücudunun sürekli tümör ürettiğini anlatarak, “14 yıldır tedavi görüyorum. Bir yaşından beri yedi kere ameliyat oldum. Bu sekizinci olacak. Devlet büyüklerimizden ve yardımsever insanlardan yardım bekliyoruz. Ameliyatım için 100 bin lira gerek. İlk önce okula gitmek sonra çocukluğumu yaşamak istiyorum. Her şeyden eksik kaldım” dedi.

"Çok zor bir süreç, inşallah bunu da atlatacağız"

Eşinden ayrı olduğu için kızı ile tek başına ilgilenen hastanede asgari ücretle çalışan anne Öznur Demirel ise Sevde’nin ilk nöbetini bir yaşındayken geçirdiğini söyledi. O zaman ilk olarak Ankara’ya gittiklerini ve kendileri için uzun bir süreç başladığını ifade ederek, “Tahliller, MR’lar, hemen ilaca başladılar ve takip altına aldık. MR ile kitlemizin büyüyüp büyümediğini kontrol ettiler. Bu süreç inanın çok zor geçti. Her gece uyanıyorum ve kızım nefes alıyor mu acaba şimdi mi nöbet geçirecek diye kontrol ediyorum. Çünkü bir tanecik yavrum, evladım Herkesin yavrusu kendine kıymetlidir ama ben onsuz nefes alamıyorum. Birbirimize çok düşkünüz, birbirimizi çok seviyoruz. Rabbim hiçbir anneyi yavrusundan ayırmasın. Çok zor bir süreç, inşallah bunu da atlatacağız. Sizlerin yardımına çok ihtiyacımız var, bize yardımcı olursanız çok minnettar oluruz. Her zaman duacınız oluruz, başka elimizden gelen hiçbir şey yok. Bu ameliyat için bizden 100 bin lira kadar, bilmiyorum belki daha fazla da olacak bir meblağ istediler ama bu bizi aşan bir rakam. Onun için sizlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Sevde’ye yardım toplanabilmesi için Valilik tarafından izin verildiğini ve hesap açıldığını da ifade eden Demirel, “Kaymakamlığa başvurduk bizi valiliğe yönlendirdiler. Onların aracılığı ile bir kampanya başlatıldı. Ben 14 senedir bu illetle savaşıyorum. Kendi başıma aşmaya çalıştım ama benim de yapabilecek bir şeyim kalmadı. Tükendik maddi ve manevi olarak. Maddiyat artık bir şekilde çözülüyor ama maneviyat olarak yıkıldık. İnşallah devlet büyüklerimiz ve hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi. 

Özcan Saraç

Etiketler: Sevde Ömeroğlu


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