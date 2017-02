Bulanık ilçesinde yük taşımacılığında kullanılan at arabaları tarihe karışırken, Metin Şahin adlı vatandaş ise hala iki ata bağlı arabasıyla ekmek parasını kazanmaya devam ediyor. Bulanık sokaklarında her gün at arabasıyla dolaşan Metin Şahin; kum, hurda ve ev eşyası taşıyor. Geçmişte ilçede sayıları onlarca olan at arabalarından geriye kalan tek at arabasının sahibi Şahin, ucuza yük taşıdığı için müşterilerinin günlerce sıra beklediğini belirtti. Yoğun talep nedeniyle de çoğu müşterisinin ihtiyacına cevap veremediğini dile getiren Metin Şahin, "Özellikle yaz aylarında işim çok yoğun oluyor. Motorlu araçlara nazaran nakliye fiyatı düşük olduğu için çok yoğun talep alıyorum. Eski yıllarda gelin arabası olarak bile iş yaptığım günler oluyordu. Ama şimdi daha çok yük taşıma işleri alıyorum. Geçimimi bu işle sağlıyorum. Kış aylarında da hava şartlarına göre iş bulursak atlarımı ahırından çıkararak çalışıyorum" dedi.

