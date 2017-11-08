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15 yıldır yaz kış çadırda yaşıyor

Rize’de 65 yaşındaki Şaban Ali Meral, 15 yıldır yaz-kış kendisine ait arazide yaptığı derme çatma çadırda yaşıyor.

15 yıldır yaz kış çadırda yaşıyor

08 Kasım 2017 12:22
15 yıldır yaz kış çadırda yaşıyor - Tıkla İzle

Merkeze bağlı Gündoğdu mahallesinde babadan kalma bir evi olduğunu ancak evinin karşısında yaptığı çadırda yaşamayı tercih ettiğini kaydeden Meral, hiç evlenmediğini ve yalnız yaşamayı sevdiğini söyledi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Yunanistan sınırında askerlik yaptığını hatırlatan Meral "O zaman sürekli çadırda ve yer altı sığınaklarında kalıyorduk. O dönemden kalan bir alışkanlık diyelim. Evde kaldığımda uykularım kaçıyor. Sanki sığınaktaymışım gibi geliyor ve kendimi rahat hissetmiyorum. Çadırda yaşamak bana daha iyi geliyor" dedi.

"YALNIZ YAŞAMAYI SEVİYORUM"

ÇAYKUR’dan emekli olduktan sonra 15 yıldır yaptığı derme çatma çadırda yaşamaya başladığını ifade eden Meral "Yalnız yaşamayı seviyorum ve kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorum. Yıllardır bu durum değişmedi. 15 yıldır kendime ait, yolu olmayan ve patika yollarla 15 dakikada ulaşabildiğim çadırımda kalıyorum” diye konuştu.

Yaz-kış çadırda yaşadığını söyleyen Şaban Ali Meral “Burada huzur buluyorum, zaman zaman yabani hayvanlar çadırımın yakınıma kadar geliyor onları tüfekle kovalıyorum. Ağır kış şartlarında ise çadırın üstündeki karı temizleyerek çökmesini önlüyorum. Çadırımın yanında yaptığı tavuk kümesinde 6 tavuk ve 2 horoz besliyorum. Bunlar benim eğlencem durumunda. Sağlığım el verdiği sürece burada kalmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Şaban Ali Meral, çadırda kalmasını ilginç bulanlar olduğunu belirterek "Kimsenin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben burada huzurluyum. Hiç kimseden bir şey istemiyorum. Emekli maaşım ile geçinmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram Ali Sarı

 

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