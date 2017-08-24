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15 yıllık hasret ikizlerle sona erdi

Osmaniye'de Yusuf ve Medine Çalış çiftinin 15 yıllık bebek hasreti, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikizlerle bitti.

15 yıllık hasret ikizlerle sona erdi

24 Ağustos 2017 11:17

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 15 yıllık evli Yusuf ve Medine Çalış çifti, evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmaya çalıştı ancak başaramadı.

Çalış çifti çocuk sahibi olmak için pek çok sağlık merkezine başvurduysa da yine de hayallerine kavuşamadı.
Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvuran Çalış çiftinin tedavisi olumlu sonuç verdi.

Tedavi sürecinde düşük tehlikesi atlatılmasına rağmen başarılı uygulamalarla sürecin devam ettirilmesinin ardından çift, 15 yıl sonra anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, çocuklarına özverilerinden dolayı Prof. Dr. Hakan Kıran ile sezaryen doğumu gerçekleştiren Dr. Aytekin Uzkar'ın ismini verdi. 

Anne Medine Çalış, eşi Kahramanmaraş'ta olduğu için Aytekin ve Hakan bebeklere Yoğunoluk Mahallesi'nde kayınvalidesi ve kayınbabasıyla birlikte baktıklarını belirterek, “Allah'a çok şükürler olsun. Allah herkese versin. 15 yıl sonra kucağımıza geldi bu çocuklar. İkiz bebeklerimiz oldu. Çok mutlu olduk. Çok iyiyiz. Anne olmanın tarif edilebilecek bir duygusu yok” diye konuştu. 

Mehmet Demir
 

Etiketler: medine, osmaniye, yusuf


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