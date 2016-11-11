150 bin lira değerindeki tekne kül oldu - Tıkla İzle

Gümüşlük Mahallesi'nde denizde alargaya demirli bulunan 10 metre uzunluğundaki özel yapım ahşap tekne yıldırım düşmesi sonucunda küle döndü. Geçtiğimiz gün çıkan fırtınada teknesi alabora olmaması için Gümüşlük koyuna çeken Avukat Göray Karadut, teknesini alabora olmaktan kurtardı ama yıldırım çarpmasından kurtaramadı. Denizde alargada demirli bulunan 150 bin lira değerindeki ‘keyif’ isimli tekneye yıldırım çaptı. Yıldırım çarpmasıyla birlikte bir anda alev alan tekne çayır çayır yanmaya başladı. Teknesinin küle döndüğünü gören Karadut bir anda şoka girdi. Karadut sosyal paylaşım sitesinde “kasım ayında içimizle beraber keyfimizde yandı. Bu sonbahardan nefret eder olduk” yazısını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Göray Karadut gece yıldırımların çarpması sonucunda teknesinin yandığını ifade ederek, “Gece çok şimşek çaktı. Fırtına olduğu için teknemi koya çekip alargaya demir attım. Sabaha karşı bir haber geldi. Teknen yanıyor dediler. Yıldırım düşmesi sonucunda alev alan teknem gözlerimin önünde kül oldu” dedi.

Eren Ayhan