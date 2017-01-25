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150 kiloluk kasayı tek başına götürdü

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kasayı açamayan hırsız, sürükleye sürükleye götürdü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

150 kiloluk kasayı tek başına götürdü

25 Ocak 2017 14:02

Hırsızlık olayı geçtiğimiz Pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Cumayeri ilçesinde fındık esnafı olan Sezai Kahraman ve İbrahim Koz mesai bitiminde dükkanın kepenklerini kapatarak ayrıldılar. Sabah iş yerine geldiklerinde kasanın yerinde olmadığını fark ettiler. Kasa, açılmış vaziyette iş yerinin yanında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede kasanın hırsız tarafından taşındığı tespit edildi. Görüntülerde hırsızın fındık dükkanın içinde bulunan büroya girdiği ve yüzünün maskeli elinde ise levye olduğu görülüyor. Maskeli hırsız bir müddet çekmeceleri karıştırdıktan sonra büroda bulunan çelik kasa uğraşıyor. Kasayı açmakta başarılı olamayan maskeli hırsız güvenlik kamerasını fark edince, 150 kiloluk para kasasını güvenlik kamerasının görüş alanının dışına taşıyor. Levye ile kasayı patlatan maskeli hırsız, içinde bulunan 6 bin TL'yi parayı aldı.

Emniyet ekipleri maskeli kasa hırsızının peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Yıldız

Etiketler: 150 kiloluk kasa


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