Edirne’nin Avarız Köyü’nde bulunan 82 bin dönüm arazi üzerine kurulu Cankar Solucan Gübresi Üretim Tesisi ortaklarından Fedai Canım, aynı zamanda Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, Amerika, Küba ve Rusya gibi ülkelerde organik ürün sektörü ve solucan gübresi üretiminin çok üst seviyede olduğunu söyledi. Canım, Türkiye’de solucan gübresinin öneminin henüz hak ettiği noktada olmadığını dile getirerek, bu alanda yatırım yapacak yatırımcılara devlet ve bakanlık olarak destek verilmesinin önemine değindi.

"Yılda 500 ton solucan gübresi üretiyoruz"

2 milyon TL yatırımla Trakya Bölgesi’nin üretim kapasitesi olarak en büyük tesisini kurduklarını belirten Fedai Canım, "2012 yılında solucan gübresi konusunda yaptığımız Ar-Ge çalışmaları neticesinde, gelecekte solucan gübresinin önem kazanacağını düşündüğümüz için bu sahada yatırım yaptık. Tesisimizde 2 yıldan bu yana üretim yapmaktayız. Yıllık üretim kapasitemiz yıllık 400 ila 500 ton arasında değişmektedir. Tesisimizin bize yatırım bedeli olarak yaklaşık 2 milyon TL bir maliyeti oluştu. Tesisimizde 10 çalışanımız ile birlikte üretim yapıyoruz. Üretim kapasitesi olarak Trakya Bölgesi’nin en büyük işletmesi olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"Geleceğin olmazsa olmazı diyebiliriz"

Canım, Başbakan Binali Yıldırım’ın ’Kimyasal gübrenin piyasalardan yavaş yavaş çekilerek, yerini organik gübrenin olmasını istiyoruz’ yönünde yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Solucan gübresi diğer bir adıyla organik gübre artık günümüzde çok daha büyük önem kazanıyor. Malumunuz, sayın Başbakanımız Binali Yıldırım da bir gün önce artık kimyasal gübrelerin yavaş yavaş yerini organik gübreye bırakması gerektiğini söylemişlerdi. Katı ve sıvı gübre olmak üzere iki ana ürün imalatı yapıyoruz. İç piyasaya satışlarımızı yapıyoruz. Organik gübre, geleceğin olmazsa olmazı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Üstten besliyoruz, alttan kesiyoruz"

Büyükbaş hayvan çiftliklerinden aldıkları hayvan gübrelerini ve diğer hayvansal atıkları kullanarak, ‘mama’ olarak kullandıkları ham maddeyi oluşturduklarını anlatan Fedai Canım, "Onları bir fermantasyon işleminden geçirdikten sonra onları solucanın yiyebileceği bir düzeyde oluşmasını sağlıyoruz. İşlemlerimiz bittikten sonra solucan bulunan havuzlarımızda bu hazır olan mamayı veriyoruz. Üstten besliyoruz, alttan kesiyoruz. Devamlı olarak yeni mamaları üstten veriyoruz, alttan olgun gübreyi alıyoruz. Olgun gübre de ancak 6-7 aylık bir zaman dilimi içerisinde olgun vaziyete geliyor" dedi.

"Sağlıklı koşullarda solucanlar, üreyerek yılda 15 kat artıyor"

Canım, sağlıklı ve uygun koşullarda solucanların üreyerek yılda 15 kat arttığını söyleyerek, "Solucan ise bu verdiğimiz mamayı içerisinden, bünyesinden geçirerek, sahip olduğu sıvı enzimleri gübrenin içerisine bırakıyor. Dolayısıyla solucan gübresinin değerli olmasının sebebi solucanın mamayı kendi bünyesinden geçirip de enzim ve bir takım canlı bakterileri üzerinde bırakmasından kaynaklanıyor. Solucanlarda, havuzlarımızda kendi içerisinde yılda 10-15 kat üreyebiliyor" şeklinde konuştu.

"Kimyasallardan dolayı ancak tek yıllık bitki yetiştiriyoruz"

Kimyasal ürünlerin Türkiye tarımında büyük bir yer kapladığına değinen Canım, "Maalesef kimyasal ürünler tarımda kullanılıyor. Topraklarımız maalesef organik gübre bakımında zayıf durumda. Topraklarımız kimyasal gübreden dolayı çok tahribata uğradı. Bitkilerin yetişebilmesi için sağlıklı ortamlar organik ortamlardır. Bugün maalesef topraklarımız organiklik açısından minimum seviyeye gelmiştir. Organik topraklar olmadığından dolayı kimyasallarla tek yıllık bitki yetiştiriyoruz. Oysa organik zenginliğimiz olsa çok da verimli, kalitesi yüksek ve değerli bitki ve besin ürünleri yetiştirebiliriz" diye konuştu.

"Katma değeri yüksek ürünlerde kullanılıyor"

İşletme sahibi Canım, ürettikleri solucan gübrelerini iç pazara sunduklarını dile getirerek, "Genelde iç pazara satışlarımızı yapıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde genel olarak kullanılıyor. Türkiye bu ürünü daha yeni tanıyor ama önümüzdeki yıllarda organik sektörünün vazgeçilmezi solucan gübresi olacaktır" dedi.

"Türkiye’de henüz daha hak ettiği yeri ve değeri bulamamıştır"

Amerika, Küba ve Rusya gibi ülkelerde organik ürün sektörü ve solucan gübresi üretiminin çok üst seviyede olduğuna değinen Canım, "Organik gübre üreticileri olarak bizim talebimiz şu; bakanlığımız güzel bir meseleye el atmıştır. Ancak organik gübre üretimi tesisi kurmada mevzuat yönünden çok zorluklar var. Devlet olarak bunun biraz daha önünün açılmasını ve bu konuda yatırım yapmak isteyenlere de kolaylık sağlanmasını ve destek verilmesini talep ediyoruz. Bugün Amerika’da, Küba’da, Rusya’da organik sektörü ve solucan gübresi çok üst seviyelerdedir. Türkiye’de henüz daha hak ettiği yeri ve değeri bulamamıştır" ifadelerini kullandı.

Koray Ustabaşı