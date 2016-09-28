Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’nin Kore Mahallesi olarak anılan semtinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Zehir tacirlerinin 'zula' diye tabir edilen uyuşturucu sakladıkları yerleri birer birer ortaya çıkaran polis ekipleri, zaman zaman narkotik polis köpeği 'Çapkın'dan da yardım aldı.

Metruk bir binada satışa hazır halde çok miktarda esrar ve bonzai ele geçiren polis, şüpheli şahısları gözaltına aldı.

KOM ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, özel harekat polisleri ile motosikletli narkotim polislerinin de katıldığı operasyonda 150 polis görev aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe’nin bizzat yönettiği ve yerinde takip ettiği operasyonda, önceden belirlenen 7 ayrı adrese baskınlar düzenlenerek 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu madde, satışa hazır uyuşturucu ve hassas teraziler ele geçirildi.

Serdar Şahin

