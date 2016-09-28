Diğer
Kategoriler

150 polisle uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 150 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 10 kişi gözaltına alındı.

150 polisle uyuşturucu operasyonu

28 Eylül 2016 18:12

Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’nin Kore Mahallesi olarak anılan semtinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Zehir tacirlerinin ’zula’ diye tabir edilen uyuşturucu sakladıkları yerleri birer birer ortaya çıkaran polis ekipleri, zaman zaman narkotik polis köpeği ’Çapkın’dan da yardım aldı.

Metruk bir binada satışa hazır halde çok miktarda esrar ve bonzai ele geçiren polis, şüpheli şahısları gözaltına aldı.

KOM ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, özel harekat polisleri ile motosikletli narkotim polislerinin de katıldığı operasyonda 150 polis görev aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe’nin bizzat yönettiği ve yerinde takip ettiği operasyonda, önceden belirlenen 7 ayrı adrese baskınlar düzenlenerek 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok miktarda uyuşturucu madde, satışa hazır uyuşturucu ve hassas teraziler ele geçirildi.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!