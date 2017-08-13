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150 tavuğu çalan hırsız güvenlik kamerasının kayıt cihazını da almış

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesinden 150 tavuğu çalan hırsızın evdeki güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çaldığı ortaya çıktı.

150 tavuğu çalan hırsız güvenlik kamerasının kayıt cihazını da almış

13 Ağustos 2017 09:54

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi’nde evinin bahçesinde 200 kadar organik tavuk besleyen memur emeklisi Sebahattin Batmazoğlu tatildeyken tavukları çalındı. Olay sonrası polis tarafından telefon ile aranan Batmazoğlu, Didim’den Denizli’ye döndü. Batmazoğlu, güvenlik kamerasının kayıt cihazını almak için odaya girdiğinde ise kayıt cihazının da çalındığını görünce şaşkına döndü.

Yaklaşık 10 bin TL zararının olduğunu belirten Sebahattin Batmazoğlu, kayıt cihazının da çalındığını anlatarak, “Tavuklarımız çalındı. Didim’deydim, kiracı arkadaş haber verdi. Yukarıdaki odada kayıt cihazları vardı. Bahçeyi 7/24 izliyordum ama hırsız bildiğinden profesyonelmiş ki kayıt cihazını da alıyor, televizyon internet modemi, yükte hafif parada ağır ne varsa götürmüş. 150 adet muhtelif Denizli tavuğu almış. Polis rapor tutmuş, kayıt cihazını istemiş, bende Didimden geldim. Geldiğimde kapıyı açamadım. Balkondan gireyim dedim, baktım zaten hırsız oradan girmiş, evi dağıtmış. Bahçe evinde ne olur ki, diğer elektronik cihazları almış. Yeni civciv halinde Denizli horozu vardı, anaç tavuklar vardı. Bugünkü değeri tanesi 50 TL’den 7 bin 500 TL eder, elektronik cihazlar ile birlikte 10 bin TL zararımız var. Ben emekli olduktan sonra kendimi doğaya verdim. Bunlarla vakit geçiriyorduk. Hobi olarak yapıyordum” dedi.  


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