1500 kilometre uzaktan gelen müjdeli haber yaşama bağladı

Bitlis merkezde yaşayan ve 2,5 yıl önce karaciğer hastası olduğunu öğrenen Mehmet Sabri Kılıvan, Bursa’da gerçekleşen organ bağışı ve sonrasındaki nakille sağlığına kavuştu. Bitlis’te bir kamu kurumunda çalışan Kılıvan, 2 buçuk yıl önce karnında su toplanması şikayetiyle hastaneye gitti. Burada yapılan incelemelerde Kılıvan’ın karaciğer sirozu olduğu öğrenildi. Tedavi sürecine başlayan doktorlar, Mehmet Sabri Kılıvan’ın sağlığına kavuşması için mutlaka organ nakli gerektiğini anlattılar. Bunun üzerine organ bağışı için başvuruda bulunan Kılıvan, başka bir bölgede bir buçuk yıla yakın sıranın kendisine gelmesini bekledi. O sıralar internetten araştırma yapan karaciğer hastası, Bursa bölgesinin organ bağışında Türkiye birincisi olduğunu öğrendi. Bitlis’ten Bursa’ya gelen Mehmet Sabri Kılıvan burada organ bağışı sırası için başvuruda bulundu. Bir süre Bursa’da akrabalarının yanında kalan Kılıvan, beklediği sürede organ bağışı gelmeyince memleketi Bitlis’e geri döndü. Kılıvan, memleketi Bitlis’te organ bağışı haberi gelmesi için beklerken 23 Eylül tarihinde telefonu çaldı. Gelen telefonda Bursa’da bir kadavradan karaciğer alındığı ve karaciğer bekleme listesinde birinci sırada olduğu için ona nakledileceğini söylediler. Doktorlar nerede olduğunu sorunca ailesi ile Bitlis’te olduğunu söyleyen karaciğer hastası adam için Sağlık Bakanlığı ekipleri devreye girdi. Bitlis’e en yakın havaalanı olan Muş Havaalanını açtıran bakanlık, aileye özel uçak gönderdi. Gönderilen uçakla Bursa’ya gelen Kılıvan, Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde ameliyata alındı. 8 saat süren başarılı operasyonun ardından karaciğer nakli gerçekleştirilen Mehmet Sabri Kılıvan,12 gün boyunca hastanede gözetim altında tutuldu. Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Bursa Acıbadem Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Karaciğer Nakil Sorumlusu Dr. Hikmet Aktaş, Bursa’nın organ bağışında Avrupa ile yarıştığını belirterek, “ Mehmet Bey 7 ay önce bize başvuruda bulundu. Bursa’nın organ bağışı konusunda Avrupa ile yarıştığını öğrenince kaydını Bursa’ya aldırmak istediğini söyledi. Yapılan değerlendirmemizde nakil için uygun olduğuna karar verdik. Karaciğer nakil için hazırlıkları tamamlanan hastamız sonrasında memleketi Bitlis’e döndü. 23 Eylül akşamında kadavradan karaciğer bağışı olması üzerine, karaciğer bekleme listesinde birinci sırada olan Mehmet Bey’le iletişime geçtik. Bitlis’te olduğunu söyledi bunun üzerine kısa sürede Bursa’da olması için uğraş başladı. Gelmeyi başardılar. Gelir gelmez ameliyata aldık ve 8 saat süren bir operasyonla karaciğer naklini gerçekleştirdik” dedi.

Hayata yeniden bağlanan Mehmet Sabri Kılıvan, “2,5 yıldır karaciğer hastasıydım. Daha önce başka bir bölgede sıra bekledim, bir buçuk yıl sıra bana gelmedi. Bende internetten araştırmaya başladım ve Bursa’nın organ bağışında üst sırada olduğunu öğrendim. Ben de Bitlis’ten Bursa’ya gelerek müracaatta bulundum. Burada bir süre bekledikten sonra kadavra bağışı çıkmayınca Bitlis’e geri döndüm. Bursa’ya başvurduktan 7 ay sonra bir gece telefon geldi ve kadavradan karaciğer çıktığını, kısa süre içinde Bursa’da olmamız gerektiğini söylediler. Biz çok sevindik ve Bursa’ya gelmek için hazırlıklara başladık, Sağlık Bakanlığı benim için kapalı olan Muş Havaalanını açarak özel uçak gönderdiler. Beni hemen Bursa’ya getirerek operasyona aldılar ve 8 saatin sonunda karaciğer naklim gerçekleşti. 12 gün hastanede yattıktan sonra sağlığıma kavuşunca taburcu edildim. Ben vatandaşlarımızın daha fazla organ bağışında bulunmasını beklerim çünkü organ bağışı sonrası hastalar yeni doğmuş gibi hissediyor kendini” dedi.

Yusuf Ali Arslan