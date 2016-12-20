Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir gelenek haline getirdiği toplu açılış merasimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapımı tamamlanan, 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eser, 22 Aralık Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Ülkenin geleceğinin ve refahının dev barajlara, geniş ormanlara, sulanan bereketli topraklara bağlı olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olarak asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor, milletimizin hasretle beklediği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerinden sonuncusunu 22 Aralık Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakıyla Ankara’dan gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Toplu açılış merasiminin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağını ifade eden Bakan Eroğlu “Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle hizmete alacağımız 151 eserin toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı buluyor. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere inat yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Büyük Türkiye’nin önünü kimse kesemeyecek” açıklamasını yaptı.

“Hizmete alınacak eserler ile 663 bin dekar zirai alan suyla buluşacak”

Hizmete alınacak eserlerin baraj, gölet, sulama, ormancılık, içme suyu, milli park projesi ve meteoroloji tesisi gibi birçok farklı eserden oluştuğunu belirten Bakan Eroğlu “4 milyar yatırım bedelli 151 tesisin 29 adedi baraj, 8 adeti içme suyu, 1 adedi atık su arıtma tesisi, 32 adeti sulama, 9 adeti gölet ve sulama, 54 adeti taşkın koruma, 6 adeti ağaçlandırma ve ormancılık, 5 adedi milli park, 1 adeti meteoroloji ve 6 adedi ise diğer maksatlı tesisten oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Hizmete alınacak tesisler ile 663 bin dekar zirai alanın suyla buluşacağını söyleyen Bakan Eroğlu “Ayrıca bu tesislerle 100 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 112 milyon metreküp su depolanacak, 1 il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkın zararlarından korunacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Son 14 yılda yaptıklarımızı başkaları hayal bile edemezdi”

Sloganlarının “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zamanla Yarışıyor” olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, “Son 14 yılda yaptıklarımızı başkaları hayal bile edemezdi. Biz ise tamamladığımız tesisleri toplu olarak hizmete alıyoruz. Hizmet zincirine her yıl yeni halkalar ilave ediyoruz. Daha önce 10.10.2010’da 110 tesisi 11.11.2011’de 111, 12.12.2012’de 112, 11.12.2013’te 113, 30.11.2014’te 114, 23.12.2015’te 175 dev eseri hizmete aldık. Bu yıl da 4 milyar lira maliyetinde 151 eseri Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakıyla aziz milletimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

“Teröre inat milletimize hizmet edeceğiz”

Ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik terör saldırılarının yaşandığı şu günlerde millet olarak sağlam durmak gerektiğinin altını çizen Bakan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teröre inat milletimize hizmet edeceğiz. Motivasyonumuzu kesinlikle yitirmeyeceğiz. Bu millet ne badireler geçirdi. Sağlam duruşumuzla bu belayı da bertaraf edeceğiz. 21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak ve bunun için şevkimizi ve kararlılığımızı kaybetmeden yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Goncagül Özcan



