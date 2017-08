153 Acil Çağrı Merkezi Kıbrıs'ta tam donanımlı on iki ambulansıyla hizmet veriyor

3 yeni tam donanımlı ambulans hizmette

Ambulansların hızlı ve güvenilir şekilde hastaya ulaşması hedefinde olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin ortak hizmet verdiği 153 Acil Sağlık Merkezi, bu hedef ile tam donanımlı ve son teknolojiyle donatılan 3 yeni ambulans daha bünyesine kattı. 153 Acil Çağrı Merkezi ile Kıbrıs’ın altı ilçesine de hizmet vermeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kıbrıs’ın her bölgesinde aktif çalışmaya devam ediyor.

153 Acil Çağrı Merkezi donanımlı ambulansları ile hızlı şekilde nakil sağlıyor

153 Çağrı Merkezinden Acil Sağlık ve Ambulans Hizmeti talep eden hastaların tam donanımlı ve son teknolojiyle donatılan ambulanslarla hastaneye nakli sağlanıyor. Ambulans sayısının artmasıyla birlikte en hızlı ve en yakın hastaneye hastanın nakli gerçekleşiyor. 153 Acil Çağrı Merkezi ile hastalara tek merkezden hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde hedef hızlı ve güvenilir hizmet.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Emel Erkuş Sirkeci: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak 153 Acil Sağlık Merkezi çatısı altında en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.”

153 Acil Sağlık Merkezi sorumlusu olarak açıklamalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Dr. Emel Erkuş Sirkeci, 153 Acil Sağlık Merkezinde Ağustos ayı itibari ile hizmete başlayan 3 yeni ambulans ile birlikte hastalara hizmet veren acil nakil ambulans sayısının aktif çalışmak üzere on ikiye yükseldiğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak 153 Acil Sağlık Merkezi çatısı altında toplanılan modern donanıma sahip her türlü acil müdahale cihazlarının ambulansların içerisinde bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ambulansa gerektiğinde monte edilecek cihazların da desteği ile birlikte 153 Acil Çağrı Merkezi Olarak Kıbrıs’ın her bölgesine hizmet verildiğini ifade etti. Uzm. Dr. Emel Erkuş Sirkeci konu ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: “ 153 Acil Sağlık Merkezi ailesi olarak her zaman acil hastalarımıza en iyi ve en hızlı şekilde hizmet verme hedefinde olduk. Filomuza yeni kattığımız bu üç ambulansla da beraber Kıbrıs’ta her türlü hastaya anında müdahale için gücümüzü daha da artırmış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu üç ambulans da cihazlar en son teknoloji ve en iyi standartlarda seçilmiştir. Tüm ambulanslarımızla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak 153 Acil Sağlık Merkezi çatısı altında en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.”