153 Beyaz Masa İstanbulluların 24 yıldır çözüm ortağı

Şehrin sorunlarıyla ilgilenmiyor, şikayetler dinlenmiyor, istekler göz ardı ediliyordu. Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Ve İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve gelir gelmez ilk icraatlarından biri de yerel yönetimlerde bir ilk olan ‘Beyaz Masa’yı kurmak oldu. Doğrudan başkanlığa bağlı olan bu birim vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görecek 7 gün 24 saat İstanbullulara kulak verip sorunlarını dinleyecek ve çözümün bir parçası olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Arık İstanbulluların talep ve sorunları ‘153 Beyaz Masa’ ile çözüme kavuşturuluyor.

Halkla İlişkiler kapsamında Büyükşehir bir yılda;

* 8.129.791 başvuruyu çözüme kavuşturdu.

* İletişim noktalarında 4.005.869 ziyaretçi ağırladı.

* Beyaz Masa şubelerinden 541.596 kişiye hizmet verdi.

* 36.712 vakayı Yerinde Çözüm Ekibi araçılığıya çözdü.