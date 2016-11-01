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155 kiloluk hastaya tüp mide ameliyatı

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesi’nde 155 kiloluk hastaya tüp mide ameliyatı yapıldı.


01 Kasım 2016 14:52

Fatsa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Aksoy tarafından 155 kilo ağırlığındaki Gürkan Atay isimli hastaya, hastanede ilk defa uygulanan kapalı tüp mide ameliyatı başarılı bir şekilde uygulandı ve hasta bugün itibarıyla taburcu oldu.

Fatsa Devlet Hastanesi’nde ilk kapalı tüp mide ameliyatının yapıldığını söyleyen Fatsa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Erkan Aksoy, “Obezite günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisi haline geldi. Hızla yayılıyor olması bu hastalığı daha önemli bir hale getiriyor. Beraberinde de birçok hastalığı yanında taşıyor. Cerrahi olarak en önemli operasyonu bu tip hastalara yapıyoruz. Cerrahide bütün hastaları kabul edemiyoruz. Cerrahi müdahale için kriterlerimiz var ve buna göre müdahalelerde bulunuyoruz. Hastaların vücut kitle endeksinin yüzde 40’ın üzerinde olması gerekiyor. Cerrahi olarak en sık tüp mide operasyonu uygulanıyor. Tüp mide operasyonunda midenin yüzde 80’inini çıkarıyoruz. Hastamız bize geldiğinde şikayeti nefes darlığı, kilolarından dolayı yürüyememe ve diyabet hastasıydı. Yaşam kalitesini olumsuz şekilde etkileyecek bir durumu vardı. Kilolarından dolayı bu tür hastalarımız geride kalıyorlardı. Devlet hastaneleri anlamında Ordu’da ilk defa buradaki hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Gürkan beye biz tüp mide ameliyatı yaptık. Midesinin yüzde 80’ini çıkarmış olduk. Ameliyatı kapalı olarak gerçekleştirdik. 4 veya 5 delik açarak vücudunun belirli yerlerinden bu ameliyatı yaptık. Başarılı bir şekilde bu ameliyatı yaptık” dedi.

Fatsa Devlet Hastanesi’nin 14 Mart tarihinde açıldığını hatırlatan Başhekim Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Hastanemizde cerrahlarımızın katılımı ile bu tip ameliyatlar artık yapılmaya başlanıldı. Genel Cerrahi Uzmanımız Erkan Aksoy Bey başarılı bir ameliyatı burada yaptı ve kendisine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. 

Ameliyatı başarılı bir şekilde yapan Dr. Erkan Aksoy’a çok teşekkür eden Gürkan Atay, “Morbit obezite hastasıydım. Ameliyata girmeden önce 155 kilo ve 1.80 cm boyundayım. Kilolarımız yüzünden sıkıntılar çekiyordum. Astım hastalığım da vardı. Kilo, astım ve şeker hastalığı ve bunun yanında günde 3 paket sigara içiyordum. Hocamızın Fatsa Devlet Hastanesi’nde bu tip ameliyatlara başlayacağını duydum ve ilk olarak sıraya girdim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Perşembe gününden bu zamana kadar 9 kilo verdim. Sigarayı bıraktım. Bu ameliyatla ilgili mi bilmiyorum. Şeker hastalığım düzeldi diyebilirim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.  

Etiketler: Gürkan Atay, ordu


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