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155'i aramaktan korkmayın

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara, polis-vatandaş işbirliğinin sağlanması ve karşılaşabilecekleri tehlikelerle baş edebilme konularında eğitim seminerleri devam ediyor.

155i aramaktan korkmayın

12 Ağustos 2017 15:16

Polislik mesleğinin tanıtımı, bireysel güvenlik, evde güvenlik, trafikte güvenlik konularında bilgiler Yeni Mahalle Camiindeki programda aktarıldı. 

Yaz Kuran Kursuna katılan çocuklara karşılaşabilecekleri tehlikeler karşısında hangi davranışları gösterecekleri, trafikle ilgili bölümde ise araçlarda mutlaka emniyet kemeri takılması, anne babaların bu konuda uyarılması konuları hakkında bilgiler verildi.

Toplum Destekli Polislik personeli, çocuklara, dışarı çıkarken nereye gidecekleri konusunda ailelerine bilgi vermesini, yabancılara yakınlık gösterilmemesi ve onlardan hediye kabul edilmemesini gerektiği ifade etti.
Rahatsızlık verenlerin en yakın güvenlik görevlisine haber verilmesini isteyen emniyet mensupları, "Kalorifer daireleri, bodrumlar ve inşaat gibi yerlerde oyun oynamayın, çünkü buralarda başınıza her an kaza gelebilir. Dışarı çıktığınızda üzerinizde fazla miktarda para ve kıymetli eşya bulunmamasına dikkat edin. Ulu orta yerlerde satılan ve şüphe uyandıran yiyecek ve içecekleri satın almayın. Evde yalnız kaldığınızda tanımadığınız kişilere kapıyı açmayın. Çevrenizdeki olumsuzlukları, şüpheli kişi veya eşyaları ücretsiz 155 Polis İmdat hattına haber verin. Hiçbir zaman 155'i aramaktan korkmayın. Bizler sizler için varız” şeklinde konuştular.
Görevli personeller, seminerin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. 

Resul Özdil


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