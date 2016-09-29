Edirne’de Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapmak üzere toplam 156 kişinin işe alınacağı açıklanırken, başvurular 2 bin kişiyi buldu. Başvuru yapanların bugün de Halk Eğitim Merkezinde alfabetik sıraya göre içeriye alınarak mülakatları yapıldı. İşe girmek umuduyla mülakata gelen yüzlerce kişi Halk Eğitim Merkezi önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu. İşe alımın yapılacağı şeklinde duyurunun ardından ilk iki günde toplam 1000 kişi iş için başvuruda bulunmuştu. Mülakat için bekleyenler arasındaki Emel Kızılcıköz, 6 aydan beri işsiz olduğunu belirterek, “Bir ümit bekliyoruz. Olursa olur olmazsa olmaz. Herkes çoluk çocuğuna bir parça ekmek vermek için burada bekliyor. Hayırlısı olsun” dedi.

Mülakattan çıkan Ayşe Çelik ise 1982 lise mezunu olduğunu ama bir türlü doğru dürüst bir işe girip çalışamadığını söyledi. Yıllardan beri kamuya bağlı bir işe giremediğini belirten Çelik, “hasta bakıcılık, aşçı yardımcılığı gibi işlerde geçici olarak çalıştım. Fabrika gibi yerlerde çalıştım ama doğru düzgün bir kamu işine giremedik. İşte bugün bir iş umuduyla İŞKUR’a müracaat ettim, bugün de mülakata geldik. İçeride bize adımızı soyadımızı, evli olup olmadığımızı ve daha önce nerelerde çalıştığımızı sordular” şeklinde konuştu.

Edirne merkezdeki okullarda 70 kişi çalıştırılacak iken, Keşan ilçesinde 33, Uzunköprü ilçesinde 20 kişi ve diğer ilçelere ise 5’er kişi olmak üzere toplam 156 kişi alınacağı belirtildi.

Tamer Yavuz