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15'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

15'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü
15'inci kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Sivas'ta 17 katlı apartmanın 15'inci katında alçı işi yapan işçi dengesini kaybederek düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 59'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ecer (42) alçı ustası olarak çalıştığı inşaatın 15'inci katında alçı sıvası yaptığı sırada dengesini kaybedip asansör boşluğunun zeminine düştü. Ecer'in düştüğünü gören işçi arkadaşları 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ecer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ecer'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz 

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