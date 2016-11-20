Odunpazarı’nın farklı mahallelerinde kurulan kütüphanelere akın eden kitap tutkunları birbirinden zengin koleksiyona sahip kütüphanelerde kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Özelikle Emek Mahallesinde bölge halkına hizmet veren Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi kurulduğu günden itibaren adeta kitap kurtlarının akınına uğruyor.

16 AYDA 16 BİN KİTAP OKUNDU

Geride kalan 16 aylık süre içerisinde 5 bin 664 kayıtlı kullanıcının faydalandığı kütüphanede toplam 16 bin 217 kitap okundu. Kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kütüphanenin artık bölgeye yetmediğini belirten kütüphane yetkilileri kütüphanenin kapasitesinin daha da genişletileceğini kaydetti.

İKİ YILDA 11 KÜTÜPHANE

Bugün itibariyle Odunpazarı’nda 8 farklı kütüphanenin Eskişehir halkına hizmet verdiği kaydeden belediye yetkilileri, kütüphane sayısının yıl sonunda kadar 11’e ulaşacağını vurguladı.

HEDEF OKUYAN TOPLUM

Kütüphane hizmetleri ile hedeflerinin okuyan bir toplum oluşumuna katkı sağlamak olduğunu kaydeden belediye yetkilileri, belirlenen program dâhilinde her mahalleye bir kütüphane kurmayı hedeflediklerini vurguladı.