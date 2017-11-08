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16 aylık bebeği annesinin kaçırdığı belirlendi

Antalya’da 16 aylık bebeği annesinin Kırgızistan’a kaçırdığı belirlendi.

16 aylık bebeği annesinin kaçırdığı belirlendi

08 Kasım 2017 15:24

Aksu’nun Güzelyurt Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Osman Şeker, 2 yıl önce evlendiği Kırgızistan asıllı Anara T. ile olan 16 aylık çocuklarını eşinin kaçırdığını iddia ederek savcılığa ve polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri Anara T.'nin 31 Ekim’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Kırgızistan'a Cumhuriyetine 2016 doğumlu Erzhan T. ile birlikte çıkış yaptığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Osman Şeker isimli şahsın çocuğunun kaçırılması ve alıkonulması ile ilgili 31 Ekim günü Aksu Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek, Isparta Eğirdir nüfusuna kayıtlı 2016 doğumlu oğlu Yiğit Efe Şeker'in öz annesi Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı Anara T. tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmada, Anara T.'nın 31 Ekim günü İstanbul Sabiha Gökçen (Kurtköy) Havalimanından Kırgızistan Cumhuriyetine oğlu olduğu değerlendirilen 2016 doğumlu Erzhan T. ile birlikte çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Tüm birimlerimizce koordineli bir şekilde arama ve yakalama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Etiketler: 16 aylık bebek, antalya, kaçırılma

 

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