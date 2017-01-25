Antalya’da ’Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri’ projesi kapsamında hayırseverlerden aldığı yardımları maddi durumu yetersiz ailelere ulaştıran Doğan Elden, 7 yıl içinde bin 623 aileye destek verdi.

Kamuoyunda yerli, ‘Robin Hood’ olarak da bilinen Doğan Elden, yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Elden, hayırsever aile tarafından kendisine gönderilen özel aparatlı 16 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli bir bireyin kullanmasını istiyor.

"Büyük kolaylık sağlayacak"

Kendisi gibi başkalarının yokluk çekmemesi için sosyal medyada 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' isimli sayfa oluşturduğunu dile getiren Elden “Kısa sürede 7 bin 250 yardım gönüllüsüne ulaştım. Sayfa sayesinde 4 engelli çocuğa akülü, 3 engelliye de tekerlekli sandalye alındı. Yardımlar sayesinde her ay 55 aileye düzenli gıda ve giyecek yardımı yapılırken, yüzlerce ailenin de çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Elimdeki bu tekerlekli sandalye ile engelli bir birey asansörü bulunmayan binada küçük bir destekle istediği yere kolaylıkla ulaşabilecek. Engelli kardeşimize kolaylık sağlayacak bu cihaz hiç bir yorgunluk sağlamadan merdivenlerden çıkma imkanı sağlayacak. Fiyatı bir hayli yüksek. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan engelli bir kardeşimize bu tekerlekli sandalyeyi ulaştırmayı istiyorum” dedi.

İsa Akar

