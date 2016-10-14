15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar görevden uzaklaştırılan bin 577 fakülte dekanının ardından YÖK tarafından birçok üniversitede vekaleten görevlendirmeler yapıldı.

"Bu kişisel bir tercih değildir, asıl mesele FETÖ ile mücadeledir"

Konu ile ilgili İHA'ya açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Şuanda mevcut göreve vekaleten atandık. Bunu kendi isteğimizle olmadı, yani kişisel tercih değildir. Tabi asli görevimiz, FETÖ ile mücadele etmektir. Bunu sürdürürken de dekanlıkların üzerimde tutulmasının bu mücadelede daha sağlıklı olacağı vurgulandı. Kağıt üzerinde şunu yapın, görevlilere siz halledin demiyorum. Dekanlıkların her şeyi ile periyodik olarak birebir bizzat ilgileniyorum. Uygun zamanda elbette görevlendirme yapılır. Sabah saat 08.30 ile 00.00 arası çalıştığımız çok olud, hatta çoğu zaman hafta sonunu bile burada geçiriyorum. Biraz zor oluyor ama yapmak zorundayız" dedi.

"Eğitim Aksamıyor"

Açıklamasının devamında eğitimin aksamadığını belirten Bağ, "Eğitim anlamında öğrencilerimize yönelik bir aksama meydana gelmiyor. Yeterli sayıda ders verecek hocamız var. Evet açığa alınan çok kişi var ama gerekli görevlendirmeleri yaparak bu aksaklığın yaşanmasını engelledik" diye konuştu.

Medeni Topaloğlu



