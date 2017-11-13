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“16 ilde daha sorgulama yapılmayacak”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinin tespit edilmesi ve bunların tapu siciline tescil edilmesine yönelik mutabakat kapsamında, tapu işlemleri sırasında 16 ilde daha sorgulama yapılmayacak” dedi.

“16 ilde daha sorgulama yapılmayacak”

13 Kasım 2017 16:07

Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinin tespit edilmesi ve bunların tapu siciline tescil edilmesine yönelik mutabakat kapsamında, tapu işlemleri sırasında 16 ilde daha sorgulama yapılmayacak. Güvenlik bölgesinin tespiti işlemlerinin devam ettiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinim talepleri sırasında yerin askeri bölgelerde kalıp kalmadığına ilişkin yazışmalar yapılıyor ve bu durum tapu işlemlerinde satış süreçlerini uzatıyor. 5 Mayıs 2011 tarihinde yapılan işbirliği mutabakatında, illerde tespit çalışmalarının yapılması ve askeri makamlara sorulmaya gerek kalmaksızın işlemlerin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı karara bağlanmıştı. Bu kapmamda daha önce 16 ilde yapılan düzenlemeye ek olarak, 16 ilde daha kapsama alındı. Böylece sorgulama yapılmayacak il sayısı 32’ye çıkarılmış oldu” dedi.

“Yeni 16 il ile toplam 32 il kapsama alındı”
Özelmacıklı, “Mayıs ayında yapılan düzenleme ile ilk 16 il olarak; Adıyaman, Aksaray, Aydın, Çankırı, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Uşak ve Yozgat belirlenmişti. Yeni dahil edilen iller ise Artvin, Bayburt, Bingöl, Burdur, Düzce, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kırıkkale, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sivas ve Tokat. Bu illerde bazı bölgeler ise hariç tutuluyor. Bunlar; Artvin’de Hopa, Şavşat, Borçka, Ordu’da Perşembe, Osmaniye’de Merkez ve Toprakkale, Rize’de ise Pazar ilçesi hariç olarak düzenleme yapıldı” şeklinde konuştu.

"Bürokrasi azalacak"
Bu 32 ilde, yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinim taleplerinin, taşınmazın askeri yasak bölge ve güvenlik bölgesi içerisinde kalıp kalmadığına ilişkin ilgili komutanlıklarla yazışma yapılmadan doğrudan işlem yapılacağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Bu illerin hızlı bir şekilde artması bürokrasiyi azaltacak ve tapu işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak. Yabancılara satışın daha yoğun olduğu iller ve diğer büyükşehirler de kapsama dahil edilmeli. Tapu sürecinin uzaması yabancı yatırımcıyı ürkütüyor” diye konuştu.
 

 

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