Kastamonu’da FETÖ soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi “ByLock” uygulamasını kullandığı tespit edilen 80 kişinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile ilişkisi bulunması nedeniyle kapatılan Üftade Eğitim Yayın Anonim Şirketi, Maslak Eğitim Yayın Ajans Tic. Ltd. Şti, Taşköprü Işık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti, İnebolu Kardelen Eğitim Yayın Ticaret Ltd. Şti, Devrekani Altınbaşak Eğitim Yayın Ticaret Ltd. Şti ve Tosya Bahar Eğitim Yayın ve Ticaret AŞ. adlı firmaların yöneticileri ve ortakları hakkında ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca şirketlere bağlı kurumlarda çalışan ve bu kurumlardan maaş alan, prim ödemeleri yapıldığı anlaşılan bin 700 kişi üzerinde 2 aydır devam eden araştırmalar sonucunda, 80 kişinin FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock” programını kullandığı belirlendi. Bunun üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinden itibaren daha önceden belirlenen Kastamonu, Kırıkkale, Ankara, İstanbul, Samsun, Konya, İzmir, Bursa, Tokat, Trabzon, Manisa, Sakarya, Bitlis, Kayseri, Denizli ve Düzce’de adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dokümana el konulurken, gözaltı kararı bulunan 80 kişi de adreslerinden alınarak sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Vedat Yunus İkizoğlu