Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmada ihraç edilen ve açıkta bulunan 35 polisin örgütün gizli iletişim ağı “Bylock”u kullandığı belirlenmişti. KOM ekipleri, belirlenen şüphelilere yönelik 26 Ocak’ta Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yaparak 33’ünü gözaltına almıştı. Aralarında müdürlerin de bulunduğu ihraç ve açıkta bulunan 33 şüpheli polis bugün adliyeye sevk edildi.

Halil İbrahim Varlı

