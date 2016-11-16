Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı (5 ila 10 derece) bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatler hafif yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatler hafif yağmurlu 9

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı (Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor) 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 16