Diğer
Kategoriler

16 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerinde sağanak yağış bekleniyor.Hava sıcaklığının ise yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı (5 ila 10 derece) bekleniyor.

16 Kasım 2016 yurtta hava durumu

16 Kasım 2016 08:51

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, kuzey, iç ve doğu kesimleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun orta kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı (5 ila 10 derece) bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 6
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatler hafif yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatler hafif yağmurlu 9
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı (Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yoğun kar yağışlı geçmesi bekleniyor) 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 8
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 16 

Etiketler: an karada hava durumu, hava durumu, istanbulda hava durumu, yurtta hava durumu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • öğretmen : 16 Kasım 2016, Çarşamba 09:16
    01
    donacakmışız???yaz olunca yanarız kış olunca donarız insanları korkutmaktan vazgeçin artık.
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!