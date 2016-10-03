17’nci Antalya Uluslararası Piyano Festivali, sahnesinde dünyaca ünlü yıldızları Antalyalılarla buluşturuyor. Müzik şöleni, Zee Zee ve Manolo Carrasco’nun ardından, dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden Julian Rachlin ile devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konserde ’Büyüleyici Kemancı’ Julian Rachlin’e Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

KEMANI SERVET DEĞERİNDE

Müzik otoriteleri tarafından dünyadaki en iyi ilk on şeften biri olarak gösterilen, keman virtüözü Julian Rachlin’in merakla beklenen konserine Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konsere 1704 yapımı 16 milyon lira değerindeki Stradivarius marka kemanıyla çıkan ünlü virtüöz, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Telleri ve gövdesinin ayrı ayrı sponsorları bulunan özel kemandan yükselen notalar dinleyenleri mest etti.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Muhteşem performansı sonrası seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Rachlin, böyle bir festivali sahiplenip geliştirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve “Hocam” diye hitap ettiği Sanat Yönetmeni Gürer Aykal’a ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’na teşekkür etti.

"BU MİSAFİRPERVERLİĞİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRMEDİK"

Antalya’da çok iyi ağırlandığını ifade eden Rachlin, "Ailemle Viyana’dan yola çıkıp Antalya’ya adım attığımız andan itibaren geçen her anda, 29 yıllık meslek yaşamımda dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bir misafirperverlikle karşılaştık. Türk misafirperverliğinin bu en güzel örneği ve bu kusursuz organizasyon için ailem ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.

MÜLTECİLERE KUCAK AÇAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Uzun yıllar UNICEF’in gönüllü elçiliğini yaptığını ifade eden Julian Rachlin, “Bu nedenle özellikle çocuklar konusunda çok hassasım. Türkiye’nin de yakından yüzleştiği bu zorlu zamanlarda, milyonlarca mülteciye kucak açmasını ve destek olmasını çok dokunaklı ve muhteşem bulduğumu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

17’nci Antalya Uluslararası Piyano Festivali, 5 Ekim’de Kamuran Gündemir Anısına genç yetenekler piyanist ve klavsenist Tolga Atalay Ün konseri ile devam edecek.