16 Nisan 2018 hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?

16 Nisan 2018 hava durumu... Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara hava durumu: Az bulutlu ve açık 22
İstanbul hava durumu: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 20
İzmir hava durumu: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Bursa: Az bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23