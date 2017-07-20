Diğer
Kategoriler

16 yaşında katil oldu

Adana’da 16 yaşındaki bir kişi, lakap takma yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

16 yaşında katil oldu

20 Temmuz 2017 18:38

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı bıçakla yaralı halde bir tıp merkezine geldi. Burada kendisini arkadaşı 16 yaşındaki M.K.’nin bıçaklandığını ileri sürdü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.K.’yi Onur Mahallesi’nde yakalandı. Zanlı emniyete getirildikten sonra yaşı küçük olduğu için sağlık kontrolünden geçirilerek çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zanlının psikolog ile alınan ifadesinde gece arkadaşı ile alkol aldığını, bu sırada birbirlerine lakap takma yüzünden tartışma çıktığını arkadaşının annesine küfrettiğini bu nedenle bıçakladığını, pişman olduğunu, öldürmek istemediğini söylediği öğrenildi. Zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!