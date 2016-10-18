İddiaya göre, lise öğrencisi iki arkadaş G.N.Ç. (16) ve Açelya Ç. (16) Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde oturdukları sırada denize düştü. G.N.Ç. kendini kurtarırken, Açelya Ç. ise poyraz nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar arasında kayboldu. G.N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD dalış ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri denizde yaptıkları aramada Açelya Ç.’yi deniz kıyısında baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tekirdağ Tuğlacılar Anadolu Lisesi öğrencisi Açelya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açelya Ç.’nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan Ebubekir Sıddık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan genç kızın yakınları ve okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Halil Dağ - Yakup Güler

TEKİRDAĞ