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16 yaşındaki Berkan’ı hayattan kopardılar

Silivri’deki bir işletmenin sahibi olan Murat K. evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda iş adamı yaralanırken, evinin yakındaki marketten alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu.

16 yaşındaki Berkanı hayattan kopardılar

18 Ocak 2017 07:26
16 yaşındaki Berkan’ı hayattan kopardılar - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Silivri Sarıbekirler mevki olarak bilinen Alibey Mahallesi Altın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde aracına binmek isteyen iş adamı Murat K.’ya, içerisinde 4 kişi olan beyaz bir araç içerisinden silahlı saldırı yapıldı. Kasığından yaralanan genç iş adamı kendini bahçeye atarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Bu esnada evinin yakınında bulunan marketten alışveriş yapmak için yolda yürüyen 16 yaşındaki Berkan Ateş, kurşunların hedefi oldu. Koşarak markete sığınan gence, 15 metre uzaklıkta olan hastanenin acil servisindeki görevliler sedye ile gelerek müdahale etti. Sedye ile hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alan gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, Berkan Ateş’in cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. Gencin cenazesi adli tıp kurumundan alındıktan sonra memleketi olan Samsun’da defnedileceği öğrenildi.

Polis, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırganları yakalamak için çalışma ve soruşturma başlattı. 

Yusuf Eker


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