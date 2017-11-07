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16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi 87 bin lira dolandırdı

Aydın’da, polisin aranan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda iki kişiyi 87 bin lira dolandıran 16 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi 87 bin lira dolandırdı

07 Kasım 2017 12:03

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde ikamet eden H.Ş.’yi (55) telefonla arayarak “Adınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı” yalanıyla 34 bin lirasını dolandıran şahsın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Şanlıurfa ilindeki şebekeyle birlikte ortak hareket eden 16 yaşındaki M.R.D. olduğunu belirledi. Kendisini sivil polis olarak tanıtarak aynı yöntemle Y.E.’yi de (67) kandıran M.R.D., elinde nakit parası olmadığı için bankada bulunan 53 bin lirasını çekip parayı çeken yaşlı adamdan parayı teslim almak isterken suçüstü yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.R.D. ile birlikte, Aydın’da polisin aranan kişilere yönelik olarak il genelinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.’nin de bulunduğu 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, yüzlerini bile gizlemeye gerek duymayan şahıslardan bazılarının rahat tavırları ise dikkat çekti. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

Mehmet Barlas - Onur Durmuş

 

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