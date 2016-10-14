Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki Ş.A.'nın uyuşturucu sattığının istihbaratını alarak takibe başladı. Yanındaki bir kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ş.A., suçüstü yakalandı. Üzerinde iki paket bonzai ele geçen Ş.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

