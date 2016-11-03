Kent merkezi Sahipata Mahallesinde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Salim Yumuk’un, 4 gün önce evinden ayrılarak bir daha geri dönmediği belirtildi. Her sabah 'okula gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Salim Yumuk’un aslında okula gitmediğini öğretmenlerinin kendilerini aramasıyla öğrenen baba, oğlunu haber sonrası 'neden okula gitmediği' konusunda ikaz ettiğini kaydetti. Baba Yumuk, olay sonrası oğlunun ertesi gün evine gelmediğini ve yaklaşık 4 gün geçmesine rağmen kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.

Oğlu Salim Yumuk’un psikolojik sorunları olduğunu söyleyen ve bulunması için yardım isteyen baba Bünyamin Yumuk, "Oğlumun okula gitmediğini öğrendim ve bize yalan söylediği için kendisine kızdım. İkazda bulundum. Ancak oğlum ben bilet aldım başka ile gideceğim diyerek evden ayrılmış. Ben o gün rahatsızlığım nedeniyle hastanedeydim. Ameliyat olduğum için hastanede kalıyordum. Aradan 4 gün geçti, oğlum hala eve dönmedi. Çok üzülüyorum. Oğlumun başına her şey gelebilir. Hayatından endişe ediyorum. Oğlumu gören, duyan olursa lütfen bize ulaşsın" diyerek gözyaşı döktü.

Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR