16 yaşındaki Ekrem böceğe değil, kalbine yenik düşmüş

Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ekrem Yörük, yaklaşık 3 ay önce ailesinin Bahadır Mahallesindeki patates tarlasında çalışırken aniden rahatsızlandı. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yörük, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yörük'e burada kalp rahatsızlığı olan enfektif endokardit tanısı konuldu. Yaklaşık bir buçuk ay Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tedavi gören Yörük, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edildi. 23 Ekim tarihinde ameliyat geçiren Yörük'ün durumu daha da ağırlaştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yörük, 3 gün sonra ise hayatını kaybetti.

Böcekten öldü iddiası

Bazı basın yayın organlarında Ekrem Yörük'ün böcek ısırığı nedeniyle hayatını kaybettiği haberleri çıkması üzerine İzmir İl Sağlığı Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yörük'ün ölüm sebebinin böcek ısırığı olmadığının vurgulandığı açıklamada, 16 yaşındaki gencin kalp rahatsızlığı bulunduğu vurgulandı. Açıklamada yine gencin hastanede tedavi altına alındığı, kalpten ameliyat edildiği ifade edildi. Ameliyatın ardından kalp yetmezliği de meydana geldiği belirtilen açıklamada, bir müddet sonra ise gencin kalbinin durduğu ve kalp masajına rağmen hayata dönmediği bildirildi. Müdürlük, gerekli tüm müdahalelerin doktorlar tarafından yapıldığını da ayrıca dile getirdi.