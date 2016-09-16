Oğlunun cenazesini almak için morg önüne gelen aile ve gencin arkadaşları ayakta durmakta zorlandı. Anne Nuray Manastır, "Oğlum sana yakışmıyor" diyerek sinir krizleri geçirdi. Acılı anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde meydana geldi. Konyaaltı Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Yasin Burak Manastır’ın ailesi ile birlikte yaşadığı apartmanın önünden geçen mahalle sakinleri Manastır’ın hareketsiz yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Yasin Burak Manastır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manastır’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Morgu önüne gelen gencin annesi Nuray Manastır sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından ayakta tutulmaya çalışılan anne Manastır, “Arkadaşların burada sen neredesin. Sen bana kıyamazdın. O benim oğlum, ona ölüm yakışmıyor” diye feryat etti.

İşlemlerin ardından Manastır’ın cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Adli Tıp Morgundan alındı.

Ertuğrul Gün