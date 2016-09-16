Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 16 yaşındaki liseli genç evinin önünde ölü bulundu

16 yaşındaki liseli genç evinin önünde ölü bulundu

Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Yasin Burak Manastır, evinin önünde ölü bulundu.

16 yaşındaki liseli genç evinin önünde ölü bulundu

16 Eylül 2016 14:25

Oğlunun cenazesini almak için morg önüne gelen aile ve gencin arkadaşları ayakta durmakta zorlandı. Anne Nuray Manastır, "Oğlum sana yakışmıyor" diyerek sinir krizleri geçirdi. Acılı anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde meydana geldi. Konyaaltı Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi Yasin Burak Manastır’ın ailesi ile birlikte yaşadığı apartmanın önünden geçen mahalle sakinleri Manastır’ın hareketsiz yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Yasin Burak Manastır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manastır’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Morgu önüne gelen gencin annesi Nuray Manastır sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından ayakta tutulmaya çalışılan anne Manastır, “Arkadaşların burada sen neredesin. Sen bana kıyamazdın. O benim oğlum, ona ölüm yakışmıyor” diye feryat etti.
İşlemlerin ardından Manastır’ın cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Adli Tıp Morgundan alındı.

Ertuğrul Gün

Etiketler: 16 yaşındaki Yasin Burak Manastır


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!