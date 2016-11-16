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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir servis ve bir motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


16 Kasım 2016 13:53

Edinilen bilgiye göre kaza, Yahyalı ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki F.K.'nın kullandığı motosiklet ile A.A. idaresindeki 38 D 0900 plakalı servis çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.K., ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları da sosyal medyada, "Kalk gardaşım daha ne hayallerimiz vardı. Kalk, olmasaydı keşke böyle. O beyaz kefen yakışmadı sana. Mekanın cennet olsun aslanım" mesajlarını paylaştı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. 


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