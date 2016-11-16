Edinilen bilgiye göre kaza, Yahyalı ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki F.K.'nın kullandığı motosiklet ile A.A. idaresindeki 38 D 0900 plakalı servis çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.K., ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları da sosyal medyada, "Kalk gardaşım daha ne hayallerimiz vardı. Kalk, olmasaydı keşke böyle. O beyaz kefen yakışmadı sana. Mekanın cennet olsun aslanım" mesajlarını paylaştı.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.