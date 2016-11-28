Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi Başakpınar Mahallesi’nde yaşayan Hadime Aslan’ın kızı Neymune Aslan, Cuma günü evden ‘sağlık ocağına gideceğim’ diyerek evden ayrıldı. Daha sonra bir daha kendisinden haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür her anneanne Emine ve dede Mehmet Soylu ile birlikte kızını arayan Hadime Aslan, kızına çağrıda bulunarak geri dönmesini istedi. Acılı Anne Aslan, “Cuma günü kızım kayboldu. Perişanız, halimiz hal değil. Neredeysen dön gel kızım. Hiçbir şey yapmayacağız, eskisi gibi aynı kızımızsın. Dön gel ne olur” diyerek kızına seslendi. Gözü yaşlı anne Hadime Aslan, kızının en son Samsun otobüsüne binerken görüldüğünü ifade ederek, “Polise başvurduk, fotoğraflarını internette paylaştık. Oradan görenler, bilenler ulaşmaya çalıştı. En son aradılar ki Cuma günü Samsun’a bilet almışlar. Saat 01.00 gibi Samsun otobüsüne binmişler” diye konuştu.

Gözyaşları içerisinde kızına seslenen anne Hadime Aslan, “Neymune ne olur gel annem, ne olursun gel. Gel kızım ne olursun gel, bir şey yapmayacağız. Neymune öldürdün beni. Sen böyle yapacak bir kız değildin, seni kimler kandırdı kızım? Bir telefonla da olsa ulaş bize” dedi.

Öte yandan dede Mehmet Soylu ve anneannesi Emine Soylu, ellerindeki fotoğraflarla kaybolan torunlarını sokak sokak arıyor.

Turan Bulut