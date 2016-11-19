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160 bin liralık vurguna 4 yıl hapis ve tahliye

Bursa'da, kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının 160 bin lirasını alan sanık 4 yıl hapis ve 90 bin lira para cezasına mahkum edildi. Mayıs ayından bu yana cezaevinde yattığı süre gözününe alınan sanık tahliye edildi.

160 bin liralık vurguna 4 yıl hapis ve tahliye

19 Kasım 2016 09:11
160 bin liralık vurguna 4 yıl hapis ve tahliye - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gecen Mayıs ayında merkez Yıldırım ilçesinde ikamet eden S.B.’yi (72) arayan bir şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Sahte polis, S.B.’ye, “Hesabından terör örgütüne finansman sağlandığı tespit edildi. Hesabındaki paraları çekip bize vermelisin. Zaten o paraların seri numaraları belli. Biz paraları kontrol ettikten sonra sana geri vereceğiz. Bize inanmıyorsan 155’i arayabilirsin” dedi. Bunun üzerine şüpheli S.A., S.B.’ye iletişimi kopartmamak için siyah bir cep telefonu verdi. Bu cep telefonu ile 155'i arayan kadın karşısına aynı kişi çıkınca dolandırıcılara inandı. Ardından bankaya giden S.B., hesabındaki 160 bin lirayı çekerek evine gelen S.A.’ya verdi. Bir süre sonra şüphelilere ulaşamayan S.B., dolandırıldığını anlayarak, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaatta bulundu. Yapılan araştırmalar neticesinde yakalanan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis talebiyle hakkında dava açılan S.A., son kez hakim karşısına çıktı. S.A., "Şanlıurfa il merkezinden açık kimliğini bilmediğim Hacı isimli kişinin yönlendirilmesiyle Bursa'ya geldim. Hacı'nın istemesi üzerine cep telefonunu müştekinin evine götürüp verdim. Ertesi gün evine gidip poşet içerisindeki 160 bin lirayı aldım. Daha sonra Hacı'ya götürüp verdim. Hacı'nın adres ve kimlik bilgilerini bilmiyorum" dedi.

4 yıl 6 ay hapis cezası
Yaşlı kadın S.B. ise, sanığın bütün birikimini aldığını söyleyerek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir ardından sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 90 bin lira para cezası verdi. Sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar veren mahkeme, ancak yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: tahliye


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