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160 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 121’inci gününde toplam 160 DEAŞ teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

160 DEAŞlı terörist öldürüldü

22 Aralık 2016 15:37

TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Dün akşam saatlerinden bugün 22 Aralık 2016 günü saat 15.00’e kadar meydana gelen gelişmeler ile yapılan bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kuşatılmış olan Bab meskun mahallini DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerden temizlemek ve kontrol altına almak maksadıyla havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğinde ileri harekâta devam edildiği vurgulandı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 93 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "İki kahraman silah arkadaşımız ve beş muhalif şehit olmuş, 38 muhalif ise yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefinin (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 barınma yeri, 2 cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada toplam 160 DEAŞ teröristinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta olduğu ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.

Etiketler: DEAŞ, terörist


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Toplam Yorum (1)

  • RECEP AYDIN : 22 Aralık 2016, Perşembe 15:47
    00
    Ya şimdi Kılıçdaroğlu TBMM'de "neden öldürdünüz de sağ yakalamadınız" diye bir soru önergesi verse bakalım ne cevap vereceksiniz! Bence cevabını vermeye şimdiden hazırlanın :) :) :)
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