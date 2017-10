160 kiloluk Kaplan’ın hayali 70 kilo olmak

Geçtiğimiz günlerde Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine aşırı kilolusunda dolayı müracaat eden 21 yaşındaki Abdulkadir Kaplan müracaat ettiği Genel cerrahi Kliniği Gastroenteroloji doktoru Op. Dr. Ufuk Arslan tarafından ameliyat edilerek tüp mide takıldı.

Yapılan ameliyatla ilgili konuşan Dr. Arslan, “Obezite vücutta yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve Uyku Apne Sendromu gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir. Vücut kitle endeksi yüzde 30 un üzerinde olan insanlar obez olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin yukarıda yazılan durumlarından dolayı diyet gibi çeşitli yöntemlerle zayıflayamayan insanlar cerrahi yöntemlerle zayıflayabilmektedir. Ancak her obez olan insana cerrahi uygulanmaz. Vücut kitle endeksi yüzde 40’ın üzerinde olan veya vücut kitle endeksi yüzde 35 in üzerinde olup yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi ek problemleri olan kişilere obezite cerrahisi uygulanmaktadır. Tüp mide ameliyatlarının şu an dünyada yapılan en popüler obezite ameliyatları arasında yer aldığını vurgulayan Dr. Arslan, yapılan bu müdahale ile hasta daha az yemek yemekte ve midenin fundus kısmından salgılanan ve de iştahı artıran gherelin adlı hormonun salgılanmasının azalmasından dolayı hastanın iştahı azalmaktadır. Bu ameliyattan sonra hastalar az yemekte iştahları azalmakta ve sonuç olarak da zayıflamaktalar. Yalnız hiçbir ameliyat tek başına yeterli değildir. Biz hastaların yaşam tarzlarını değiştirmesi ve egzersiz programlarının arttırması durumunda daha başarılı olabileceğini söylüyoruz. Hastalar ameliyat sonrası doktorların ve diyetisyenlerin tavsiyelerine uyarak biraz daha hareketli bir yaşam sürmeli ve aldıkları gıdalara dikkat etmelidirler” dedi.

“Hayalim 70 kilo olmak”

Yapılan müdahale ile ilgili konuşan 21 yaşındaki hasta Abdulkadir Kaplan, “Tüp mide ameliyatı olmadan önce 160 kilo ile geldim. Ameliyatım başarılı geçti. Çok kilolu olduğum için iş yerinde rahat çalışamıyordum. Ameliyatımı oldum ve artık dilediğim her şeyi yapacağım. Benimde hayallerim var, 70 kiloya düşeceğim. Başta Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Arslan ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yılmaz Özdemir olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.