160 ülkede darbecilerin yerlerini tespit ettik

Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarını adım adım takip eden Türkiye, ihanet çetesinin üyelerinin yakalanması ve iade edilmesi için temaslarını sürdürüyor. Örgütün işlediği suçlara yönelik olarak sürekli adli dosyalar hazırlanarak muhataplarla paylaşılıyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, örgüte karşı yürütülen mücadele kapsamında 400'den fazlası cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde olmak üzere 15 bine yakın resmî temas gerçekleştirildi. Bunların bin 519’u bakan düzeyinde, 2 bin 842’si milletvekili düzeyinde, 9 bin 972’si ise üst düzey yetkililer seviyesinde yapıldı. Yurt dışındaki temsilcilikler de 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konusunda bugüne kadar yazılı ve görsel basına 3 bin 416 mülakat verirken; 410 basın toplantısı düzenledi, 884 makale veya mektup yayımladı. Türkiye, FETÖ’nün yurt dışındaki finans kaynaklarının kesilmesi için Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerine devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı, MİT, Emniyet Müdürlüğü ve MASAK yetkililerinden oluşan görev gücü çok yakın bir çalışma formatında düzenli şekilde bilgi paylaşımda bulunuyor. Özellikle FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası görev gücü çerçevesinde 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetler rapor hâline gelecek. Dışişleri Bakanlığı, 160 ülkede FETÖ’cülerin yerlerini tek tek tespit ederken; geçtiğimiz hafta Ankara’da düzenlen 10’uncu Büyükelçiler toplantısında da FETÖ ile mücadele geniş kapsamlı olarak ele alındı. Bu çalışmalar kapsamında dünya genelinde FETÖ yapılanmasında bir daralma olduğu yetkililer tarafından ifade edilirken; özellikle örgütün en çok eğitim kurumlarıyla girdiği Afrika kıtasında okulların çoğunun FETÖ kontrolünde çıktığı belirtiliyor.