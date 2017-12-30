160 ülkeye ait 6 bin çeşit para biriktirdi

Küçük yaşlarda kumsalda taş toplayarak koleksiyon yapmaya başlayan 29 yaşındaki Mehmet Ayrancı, yaklaşık 22 yıldır koleksiyonerlik yapıyor. Ayrancı’nın elinde çeşitli ülkelere ait tarihi paralar bulunuyor. Genç koleksiyoner yıllardır biriktirdiği paralarına cazip teklifler gelmesine rağmen satmayı düşünmediğini söyledi. Ayrancı, "6-7 yaşlarımda kumsallarda taş toplayarak koleksiyonculuğa başladım. Rahmetli dayımın hediyesi olan bir kaç para ile birlikte para koleksiyonu yapmaya başladım. Asıl koleksiyonum 1700 yıllarından sonra dünya ülkelerinin kullandıkları kağıt paraları. Elimde yaklaşık olarak 160 ülkeye ait 6 bin çeşidin üzerinde kağıt para mevcut. Bugüne kadar satmayı hiç düşünmedim. Hatta reddetmemem gereken teklifler de geldi ama satmayı hiç düşünmedim. Ben bu işi zevk için yapıyorum. Allah nasip ederse de ölene kadar toplayıp satmamayı düşünüyorum. Yaklaşık olarak paralarım için 150 bin liralık bir teklif geldi. Onu reddettim. Pullar için de ona yakın bir teklif geldi. Onu da reddettim" dedi.

"Almanya klasik döneme ayrı bir ilgi duyuyorum"

Koleksiyonunu yaptığı tarihi paralar içinden en çok Almanya klasik dönemindeki bol sıfırlı paralara ilgi duyduğunu belirten Ayrancı, "Almanya klasik döneme ayrı bir ilgi duyuyorum. 1870-1930 aralığında para çeşidi çok fazla. Çok büyük enflasyonlara uğramış, yani 12 sıfır 14 sıfırlı diye tabir ettiğimiz bol sıfırlı paralar o dönemde Almanya’da basılmış. Bunun haricinde devlet para basma yetkisini eyaletlere vermiş. Her eyalet kendi parasını basmış. Bundan dolayı Almanya daha ilgi çekici geliyor" diye konuştu.

Çağatay Gür - Yaşar Arda