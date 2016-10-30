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162 DEAŞ, 12 PYD/PKK hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 68’inci gününde hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 162 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 12 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığını açıkladı.

162 DEAŞ, 12 PYD/PKK hedefi vuruldu

30 Ekim 2016 11:51

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 68’inci gününde, Kar Kalbayn meskun mahallinde kontrolün sağlandığı ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 167 meskun mahalde sağlanan kontrol durumunun devam ettiği, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 162 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 12 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldığı belirtildi. Ayrıca, koalisyon güçleri tarafından, Numan meskun mahallinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerine yönelik icra edilen 2 hava harekatı sonucunda 1 DEAŞ terör örgütü mensubunun yaralandığı, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde 2 EYP’nin kontrollü olarak imha edildiği kaydedildi. Harekatın başlangıcından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 369 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

İlker Turak

Etiketler: DEAŞ, pkk, tsk


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