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164 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı: Türkiye’den özür diliyorum

Eskişehir tarihinin 164 kilo 242 gram ile yakalanan en yüklü uyuşturucu madde sanığı, bugünkü duruşmada "Türkiye'den özür diliyorum" dedi.

164 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı: Türkiyeden özür diliyorum

27 Aralık 2016 12:02

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerinden getirdiği uyuşturucu maddenin sevkiyatını yapan bir TIR'ı 8 Haziran 2016 günü kent merkezi girişinde durdurmuş, aracın yedek lastiklerini açtıklarında içerisine gizlenmiş 320 paket halinde toplam 164 kilo 242 gram eroin maddesi ele geçirilmişti. Olay sonrasında ekipler TIR şoförü Orhan S. ile yanında oturan Murat Ç.'yi gözaltına almış, sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Yurt içi değerinin 8 milyon 200 bin, yurt dışı değerinin de 2 milyon 500 bin Euro olduğunu belirlenen uyuşturucu madde ile ilgili sanıkların yargılanmalarına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada konuşan tutuklu sanık Orhan S., işlediği suçtan ötürü Türkiye'den özür dilediğini belirterek, "Geçmişten bu zamana kadar yaklaşık 5 yıldır eşim ve çocuklarımdan ayrı yaşıyorum. Evli olan kızımdan altınlarını borç aldım. Bunu ödeyemeyince bu suçu gerçekleştirdim. Utanıyorum, pişmanım. Elimde olmayan sebeplerden dolayı işledim" dedi.

Diğer sanık Murat Ç. ise pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Aydın Sarıoğlu


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