‘17-25 Aralık kumpası’ savcısının amcası tutuklandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına ( FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan olduğu belirtilen FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da yakalandıktan sonra geçtiğimiz akşam Isparta'ya getirilen kuyumcu Faruk Akkaş'ın eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında bulunan 100 kilogram altın ve saklanan 70 çek yaprağının ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ/PDY'ye ait Isparta’da kapatılan bir okulun 'Mütevelli Heyeti’nde bulunduğu öğrenilen Faruk Akkaş, bugün Isparta Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Isparta Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğleden sonra adliyeye sevk edilen Akkaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feti Kılıç