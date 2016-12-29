MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları heyecanla bekleyiş sona erdi. Ehliyet sınav sonuçları www.meb.gov.tr'den erişime açıldı. Sürücü adayları sonuçlarını MEB resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte geçerli puanı alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

17 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

MEB, sınav sonuçlarını ortalama 12 ile 15 gün arasında açıklıyor. Binlerce sürücü adayının merakla beklediği ehliyet sınav sonuçları açıklandığı an www.meb.gov.tr'den TC Kimlik numaranızı yazarak öğrenebilirsiniz. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar ise sınavda başarılı sayılacak.

17 ARALIK EHLİYET SINAVI SORULARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.