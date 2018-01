17 aylık bebeğin nefesi elektriğe bağlı

Merkeze bağlı İçmeler Mahallesinde ikamet eden 4 kişilik Çakırcı ailesinin 17 aylık bebeği Usame Çakırcı, burun ve boğazından solunum cihazlarına bağlı yaşıyor. Çocukları için henüz bir teşhis konulamadığını belirten aile, solunum cihazlarının elektrikle çalıştığı için sorun yaşadıklarını ve mahallede sık sık yaşanan enerji kesintisinin olması nedeniyle çocuğunun ölüm kalım savaşı verdiğini anlattı.

Oğlunun hastalığına tam olarak bir teşhis konulamadığını belirten 21 yaşındaki Anne Filiz Çakırcı, “Oğlum doğuştan beri solunum sıkıntısı yaşıyor. Bingöl’de dışında birçok ile götürdük ama bir şey çıkmadı. Ankara’ya kadar götürdük, hastalığını bulamadık ve boğazı delindi. Hastalığı soru işareti olarak kaldı. Beslenme sıkıntısı yaşıyor. Eskiden gülüp, rahat hareket edebiliyordu şu an bütün her şeyini kaybetti. Her gün bunun acısıyla yaşıyoruz. Kimseden bu konuda maddi destek istemiyorum. Benim oğlum için bir umudum var” dedi.

“Elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı"

En son yaşanan enerji kesintisi nedeniyle oğlunun yoğun bakıma kaldırıldığını ve beyin hücrelerinin yüzde 90’ının etkisini yitirdiğini belirten Çakırcı, “Son bir aydır mahallede ciddi anlamda elektrik kesintisi problemi yaşıyoruz. Birkaç defa elektrik kesintisi oldu pek etkilenmedik ama ayın 13’ünde kesilen elektrik sonucu çocuğum yoğun bakımlık oldu. Önce Bingöl daha sonra hayati riski var diye Elazığ’da hastaneye sevk ettiler. Elazığ’da doktorların dediğine göre, beyin hücrelerinin yüzde 90’ı etkisi yitirdi. 10 günlük tedavi sürecinin ardından eve geldik, eve geldiğimiz gecede elektrik kesintisi tekrar yaşadık. Gece yetkilileri aradığım da hastamın elektriğe bağlı yaşadığını söylemedim ama ‘yapabileceğimiz bir şey yok’ dediler” ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan anne Çakırcı, “Yetkililere Allah rızası için sesleniyorum. Kimseden maddi olarak beklentim yok sadece elektrik tesisatlarını yenilesinler. Bizim evladımız söz konusu. Bir insanın hayatı paradan daha değerli değil” diye konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar