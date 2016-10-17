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17 Ekim 2016 yurtta hava durumu (Kar uyarısı)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

17 Ekim 2016 yurtta hava durumu (Kar uyarısı)

17 Ekim 2016 09:09

Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (21-50 mm), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 26
Bursa: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 28
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.) 14
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 27 

Etiketler: 17 Ekim 2016, yurtta hava durumu


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