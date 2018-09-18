17 Eylül hava durumu | İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Bursa: Parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Diyarbakır: Az bulutlu 34